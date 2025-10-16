اختيار المملكة ممثلةً في "سدايا" لترؤس الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS)

وتهدف شبكة (GNAIS) إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإشرافية حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينها، وبناء القدرات في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، فضلًا عن تطوير أدوات ومعايير موحدة تُسهم في رفع كفاءة الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. كما تُتيح الشبكة للأعضاء موارد تدريبية متخصصة ومستودعًا شاملًا لدراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية، بما يُعزز قدرات الدول الأعضاء على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.