اختيار المملكة ممثلةً في "سدايا" لترؤس الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS)

اختيرت المملكة العربية السعودية، ممثَّلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لرئاسة الشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المنظمة في باريس، بمشاركة ممثلي 25 هيئة إشرافية دولية من الدول الأعضاء والمنظمات المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ترؤس المملكة لهذه الشبكة، ممثلةً في "سدايا" وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تقديرًا من منظمة "اليونسكو" لجهود المملكة الدولية في تطوير أطر وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ذات الصلة بتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عالميًا، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف شبكة (GNAIS) إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإشرافية حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينها، وبناء القدرات في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، فضلًا عن تطوير أدوات ومعايير موحدة تُسهم في رفع كفاءة الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. كما تُتيح الشبكة للأعضاء موارد تدريبية متخصصة ومستودعًا شاملًا لدراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية، بما يُعزز قدرات الدول الأعضاء على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.