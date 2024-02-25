عقارات جازان تواصل الرضوخ لضغط الفائدة مسجلةً مزيدًا من التراجع

واصلت أسعار العقارات في جازان تسجيل المزيد من التراجع والركود متأثرة بضغط الفائدة والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ العام الماضي بناءً على توجيه البنك المركزي لكبح الأسعار، والتي عصفت بالأرباح صعوداً إلى أن قارعت 80% من سعر الوحدة في مدة تمويل تصل إلى 20 عاماً بجانب قرب دخول شهر رمضان المبارك حيث يعزف فيه الكثير عن الشراء.
وبيّن مصدر لـ "سبق" في إحدى الجهات التمويلية بالمنطقة أن الإقبال على التمويل العقاري من قبل الأفراد بات في الفترة الحالية شحيحًا للغاية، لافتاً إلى أن هناك طلبات يتم رفضها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى أنه من غير المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة حالياً وذلك بحسب بيان "الفيدرالي".
وبحسب رصد "سبق"، فقد سجل عدد من المحافظات والأحياء في المنطقة المزيد من التراجع في أسعار الوحدات السكنية وصل ما بين 20 و25% بعد أن كانت مرتفعة بشكل كبير، فيما شهدت أسعار الأراضي هي الأخرى تراجعاً خاصةً في المخططات الطرفية.
وتوقع متعاملون أن تستمر الأسعار في الاتجاه نحو التصحيح، في ظل الظروف الراهنة والتي دفعت بالمشتري للتريث ومنها أسعار الفائدة ومشاريع وزارة الإسكان... وغيرها من العوامل بعد تحويل الدعم السكني إلى مصفوفة.
ورصدت "سبق" أيضاً الأحياء الأكثر تداولاً في منطقة جازان خلال الشهر، وذلك عبر مؤشر البوصة العقارية؛ حيث جاء مخطط الرحاب أولاً بعدد صفقات 39 صفقة ومخطط رح أبو عريش بـ 38 صفقة وفلس أبو عريش 31 صفقة، والمحمدية 1جازان بـ 22، المحمدية2 بـ 20 صفقة فقط.
وشهدت منطقة جازان موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق، مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتراجع نحو التصحيح العام الماضي؛ بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي؛ لكبح موجة الصعود، وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجُّه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا، تضم أكثر من 49 ألف قطعة في المنطقة في وقت سابق، والعديد المشاريع الضخمة.
وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.1%، خلال الربع الرابع من عام 2023م.