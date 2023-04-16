قباب المسجد النبوي.. تحفة معمارية وتصميم هندسي بديع يجمع ضخامة البناء وسهولة الحركة

تعـد قباب توسـعة الملك فهد فـي المسجد النبوي تحفـة معمارية وتصميماً هندسـياً بديعاً، تجمع بين ضخامة الإنشـاء بزخارفها ونقوشـها البديعة، وسلاسـة الحركة عبـر التحكم الآلي، حيث تتحـرك القبة التي تزن 80 طنًا في ثوان معدودة وفي أوقات مجدولة.