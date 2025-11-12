"رحلة الحواس الخمس".. تجربة تفاعلية تنقل زوار مؤتمر الحج من الكعبة إلى الروضة

في تجربة حسية فريدة تجمع بين الإيمان والتقنية، يأخذ جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي زوّار مؤتمر ومعرض الحج 2025 – الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار "من مكة إلى العالم" – في رحلة بعنوان "رحلة الحواس الخمس من الكعبة المشرفة إلى الروضة الشريفة"، تُبرز العناية الفائقة بالحرمين الشريفين بأسلوب تفاعلي يلامس وجدان الزائر وحواسه.
وتبدأ الرحلة من ركن السمع، حيث تصدح أصوات الأذان والتلاوة القرآنية بجودة عالية تحاكي أجواء الحرمين، فيما يتعرف الزائر على الأنظمة الصوتية المتقدمة التي يديرها أكثر من 270 مهندسًا وفنيًا، ويشمل ذلك نظام الطوارئ الذي يعمل تلقائيًا عند حدوث أي خلل تقني. كما يتيح الجناح للزوار تجربة محاكاة أداء الأذان والإمامة عبر استوديو تفاعلي متكامل.
وفي ركن اللمس، يُتاح للزائر لمس خامات الحرمين، بما في ذلك رخام "التاسوس" الأبيض المستخدم في أرضيات المسجد الحرام، والسجاد الفاخر، وخيوط كسوة الكعبة المصنوعة من الحرير والفضة المطلية بالذهب، ضمن عرض يُجسّد قيم الجودة والإتقان. وتُضاف إلى التجربة تقنية الواقع الافتراضي التي تنقل الزائر إلى أجواء مراسم تغيير الكسوة بكل تفاصيلها الدقيقة.
أما ركن البصر، فيستعرض مجسمات ثلاثية الأبعاد للكعبة المشرفة والمسجد النبوي، تُبرز معالم مثل الحجر الأسود، وباب الكعبة، والقباب المتحركة، في عرض بصري يُعزز التصور المعماري للحرمين الشريفين.
وفي ركن الشم، يغمر الزائر عبق العود والبخور المستخدم في تعطير الحرمين الشريفين خمس مرات يوميًا، مع عرض لطرق تطييب الحجر الأسود والعطور الخاصة بالكعبة.
وتُختتم الرحلة في ركن التذوق، حيث يتذوق الزائر ماء زمزم النقي ويتعرف على مصادره الثلاثة وطرق تعبئته وتوزيعه، إلى جانب تذوق عجوة المدينة.
وتقدّم هذه التجربة الحسية الشاملة رحلة معرفية وروحية متكاملة، تُجسّد رسالة المملكة في رعاية الحرمين الشريفين، وتنقل تفاصيل هذه العناية من مكة إلى العالم.