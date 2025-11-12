"رحلة الحواس الخمس".. تجربة تفاعلية تنقل زوار مؤتمر الحج من الكعبة إلى الروضة

وتبدأ الرحلة من ركن السمع، حيث تصدح أصوات الأذان والتلاوة القرآنية بجودة عالية تحاكي أجواء الحرمين، فيما يتعرف الزائر على الأنظمة الصوتية المتقدمة التي يديرها أكثر من 270 مهندسًا وفنيًا، ويشمل ذلك نظام الطوارئ الذي يعمل تلقائيًا عند حدوث أي خلل تقني. كما يتيح الجناح للزوار تجربة محاكاة أداء الأذان والإمامة عبر استوديو تفاعلي متكامل.