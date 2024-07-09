كانت متجهة لأحد مطاعم الرويس.. ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة في سيارة نقل بجدة

وأضافت "البلوي"، أن السيارة هي "نقل بضائع" محملة بكمية من اللحوم الفاسدة، ومعبأة في حاويات صغيرة بطريقة عشوائية لا تخضع لأي اشتراطات صحية، في حين جرى إتلاف المضبوطات كافة.