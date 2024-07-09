كانت متجهة لأحد مطاعم الرويس.. ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة في سيارة نقل بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن ضبط 300 كيلو من اللحوم الفاسدة في إحدى سيارات النقل بحي الرويس، إثر انبعاث روائح كريهة منها.
وأفادت بأنه تم على الفور إيقاف السيارة وتفتيشها؛ حيث تبين أنها محملة باللحوم ومتجهة لأحد المطاعم بالحي.
وقالت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي: إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من ضبط سيارة تنقل لحومًا تالفة في أثناء نقلها للمطاعم بشارع حائل.
وأضافت "البلوي"، أن السيارة هي "نقل بضائع" محملة بكمية من اللحوم الفاسدة، ومعبأة في حاويات صغيرة بطريقة عشوائية لا تخضع لأي اشتراطات صحية، في حين جرى إتلاف المضبوطات كافة.
وفي ذات السياق، باشرت البلدية، ضمن حملاتها في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، أعمال متابعة المخالفات.
وقد أسفرت عن مصادرة 3.3 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية.
جاء ذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
فيما ثمنت أمانة جدة، تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات، بالإبلاغ عن المخالفات من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.