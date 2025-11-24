أطباء ينجحون في إزالة 49 مغناطيسًا من بطن طفل بالدمام

وشددت إدارة المستشفى على أهمية رقابة الأسرة للأطفال، لا سيما في مثل هذه المرحلة العمرية حفاظًا على سلامتهم من الحوادث المؤثرة على حياتهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام تقنية المنظار ساهم في الحالات العلاجية دون تدخل جراحي، لا سيما في ظل الإمكانات المتوفرة في المستشفى والكوادر الطبية المتميزة ولله الحمد.