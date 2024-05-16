"قصر الصخير".. أبرز معلم بحريني تاريخي يستضيف القمة العربية

واستقبل القصر التاريخي الكثير عدداً من الملوك والرؤساء والزعماء، كما كان محل احتفاء البحرين بزيارة سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عام 2021م، كما مُنح فيه ولي العهد، خلال زيارة سموه للمنامة عام 2018م وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، وذلك من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.