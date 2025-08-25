بينها ملعب قابل للطي.. كأس العالم 2034 ينعش صناعة البناء والبنية التحتية في المملكة

في ظل استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، تتجه الأنظار إلى ما يتجاوز المستطيل الأخضر، حيث ينعكس هذا الحدث الرياضي العالمي على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها قطاع البناء والبنية التحتية.
وذكر موقع MEED أن صناعة البناء في المملكة تستعد لموجة ضخمة من التطوير، باستثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ما سيعيد تشكيل البنية التحتية للبلاد ويوفر فرصًا طويلة الأجل للمقاولين المحليين والدوليين. وأوضح التقرير أن شركات إنشاءات محلية بالشراكة مع نظراء دوليين من إسبانيا وبلجيكا والصين حصلت على عقود لتطوير الملاعب، فيما يُتوقع إرساء عقود إضافية مع طرح المزيد من المناقصات.
وتتطلب معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توفير ما لا يقل عن 14 ملعبًا، بينها ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج لمباراتي الافتتاح والنهائي، وملعب بسعة 60 ألفًا لمباريات نصف النهائي، و40 ألف مقعد على الأقل لبقية المباريات.
وأشار التقرير إلى أن السعودية منحت خلال الأشهر الماضية عقودًا بمليارات الدولارات لبناء أربعة ملاعب رئيسية، من أبرزها مشروع تطوير استاد الملك فهد بالرياض لزيادة سعته إلى 92 ألف مقعد، وعقد بناء ملعب جدة المركزي بقيمة 1.8 مليار دولار، إضافة إلى ملعب جديد في الدمام على مساحة 800 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف متفرج. كما شمل التطوير استاد الأمير محمد بن سلمان في مشروع القدية، والمزود بملعب قابل للطي وسقف وجدار بتقنية LED، ليعكس التوجه نحو أحدث الابتكارات التقنية في الملاعب الرياضية.
وتتواصل الأعمال في ملاعب أخرى مثل المربع الجديد، وملعب روشن، وملعب جنوب الرياض، وملعب ساحل القدية، وملعب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وملعب نيوم، ما يؤكد – بحسب تقرير MEED – أن قطاع البناء السعودي يشهد حراكًا غير مسبوق بالتوازي مع تسارع وتيرة الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي.