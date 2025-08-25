بينها ملعب قابل للطي.. كأس العالم 2034 ينعش صناعة البناء والبنية التحتية في المملكة

وأشار التقرير إلى أن السعودية منحت خلال الأشهر الماضية عقودًا بمليارات الدولارات لبناء أربعة ملاعب رئيسية، من أبرزها مشروع تطوير استاد الملك فهد بالرياض لزيادة سعته إلى 92 ألف مقعد، وعقد بناء ملعب جدة المركزي بقيمة 1.8 مليار دولار، إضافة إلى ملعب جديد في الدمام على مساحة 800 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف متفرج. كما شمل التطوير استاد الأمير محمد بن سلمان في مشروع القدية، والمزود بملعب قابل للطي وسقف وجدار بتقنية LED، ليعكس التوجه نحو أحدث الابتكارات التقنية في الملاعب الرياضية.