خلال جولاتها الرقابية.. "بلدية بيشة" ترصد 25 مبنى تحت الإنشاء مُخالفًا للاشتراطات

وتفصيلًا: تنوّعت المُخالفات بين: البناء، والارتداد، وزيادة عدد الأدوار والمساحات، والتعدّي على الممرّات والطرقات، إلى جانب مضايقة المارّة بترك مخلفات البناء وعدم إزالة تلك العوائق، وعدم الالتزام بتسوير موقع العمل، واستخدام الطرق لوضع مواد البناء؛ حيث تعدّ هذه المُخالفات مخالفةً صريحةً وغيرَ نظامية، وتستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.