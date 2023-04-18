خلال جولاتها الرقابية.. "بلدية بيشة" ترصد 25 مبنى تحت الإنشاء مُخالفًا للاشتراطات

نفّذت بلديةُ بيشة العديدَ من الجولات الرقابية؛ لضبط مُخالفات البناء في المواقع الإنشائية؛ حيث رصدت فرقُ الجولات الرقابية 25 مبنى مُخالفًا للاشتراطات البلدية.
وتفصيلًا: تنوّعت المُخالفات بين: البناء، والارتداد، وزيادة عدد الأدوار والمساحات، والتعدّي على الممرّات والطرقات، إلى جانب مضايقة المارّة بترك مخلفات البناء وعدم إزالة تلك العوائق، وعدم الالتزام بتسوير موقع العمل، واستخدام الطرق لوضع مواد البناء؛ حيث تعدّ هذه المُخالفات مخالفةً صريحةً وغيرَ نظامية، وتستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وتأتي هذه الجولات الرقابية للحدّ من مُخالفات البناء وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك تماشيًا مع التعليمات التي تنصّ على إزالة تلك التجاوزات غير النظامية والعوائق المُخالفة؛ سعيًا لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام، وأهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات وفق الأنظمة المُتبعة، وأهمية التقيُّد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.