شبكة CNN تبرز جمال "جزيرة البريدي" بمياهها الكريستالية في ينبع.. جنة مخبأة في المملكة

وقال: "تتميز الجزيرة بشاطئ رملي ناعم، ومياه صافية، وشعاب مرجانية ملونة، وتُعد واحدة من مواقع الغوص والسباحة، ويمكن ممارسة عدد من الأنشطة والتجارب البحرية السياحية فيها، مثل التخييم، والسباحة، وصيد الأسماك".