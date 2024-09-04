شبكة CNN تبرز جمال "جزيرة البريدي" بمياهها الكريستالية في ينبع.. جنة مخبأة في المملكة

نشرت شبكة CNN الأمريكية مجموعة صور جوية مثيرة للإعجاب، للمصور السعودي عبدالعزيز الدخيل تبرز الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها جزيرة البريدي، في مدينة ينبع، والتي تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.
وبشاطئها البكر ومياهها الكريستالية الصافية، قد لا يخطر ببالك للوهلة الأولى أن هذه الجزيرة الساحرة تقع في المملكة.
وتُعد جزيرة البريدي المرجانية من أجمل جزر ينبع، إذ تتفرد بالرمال بيضاء اللون ومياهها النقية، ما يجعلها بمثابة ملاذ للباحثين عن تجارب الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، وفقًا لما نقلت "سي إن إن" عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويوضح "الدخيل"، وهو قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، أن الجزيرة تُعتبر وجهة مثالية لممارسة الأنشطة البحرية، مثل تجارب الغطس أو الغوص للهواة والمحترفين على حد سواء.
وقال: "تتميز الجزيرة بشاطئ رملي ناعم، ومياه صافية، وشعاب مرجانية ملونة، وتُعد واحدة من مواقع الغوص والسباحة، ويمكن ممارسة عدد من الأنشطة والتجارب البحرية السياحية فيها، مثل التخييم، والسباحة، وصيد الأسماك".
وأشار إلى أنه يمكن لعشاق المغامرة تنظيم رحلات غوص مع مدربين معتمدين لاستكشاف أعماق الجزيرة وشعابها المرجانية الملونة.
ويسعى "الدخيل" إلى اكتشاف المواقع المخبأة في المملكة، والتي تتمتع بتنوع طبيعي وجغرافي جاذب متباين، ومن ضمن ذلك الجزر البحرية الخلابة الممتدة على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، حيث العمق البحري المميز المُزين بالشعاب المرجانية الملونة والشواطئ الرملية ذهبية اللون.
ونالت السلسلة التي شاركها "الدخيل" عبر حسابه على منصة "إنستغرام" في عدة منشورات عبارات الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، خاصة المهتمين منهم بإبراز المعالم الطبيعية المميزة في المملكة.