3 طالبات ثانوية بتيماء يُنفذن تطبيقًا للتعريف بمحمية الملك سلمان الملكية

استطاعت 3 طالبات بالصف الثالث الثانوي بالثانوية الأولى بمحافظة تيماء تنفيذ تطبيق للتعريف بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية. والطالبات هن: أبرار عبدالعزيز العنزي، بوادي مبارك العنزي وجوري سعد العنزي.
وتفصيلاً، عرضت الطالبات التطبيق، الذي أخذ ما يقارب شهرًا لتنفيذه، على هامش جلسات التركيز التي أقامتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالمركز الحضاري في محافظة تيماء، بحضور رواد ورائدات الأعمال، ومجلس شباب المحافظة، واستمر يومين لمعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال المحليين، وإشراكهم في أعمال المحمية.
وهدفت الطالبات من خلال التطبيق كمبادرة إلى تعريف الطالبات بالمدرسة ومجتمع تيماء بالمحمية، التي تعد أكبر محمية في المملكة العربية السعودية؛ إذ تبلغ مساحتها 130.700 كيلومتر مربع.
وتتميز المحمية بطبيعتها البكر، وهوائها النقي، والتنوع الجغرافي والتراثي، والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد.
ويعكس التطبيق وفكرته، الذي نفذته طالبات في المرحلة الثانوية، اهتمام أبناء المحافظة بأعمال المحمية، وتثمينهم ما تقوم به من أعمال كبيرة لتحقيق مستهدفاتها.