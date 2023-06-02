3 طالبات ثانوية بتيماء يُنفذن تطبيقًا للتعريف بمحمية الملك سلمان الملكية

وتفصيلاً، عرضت الطالبات التطبيق، الذي أخذ ما يقارب شهرًا لتنفيذه، على هامش جلسات التركيز التي أقامتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالمركز الحضاري في محافظة تيماء، بحضور رواد ورائدات الأعمال، ومجلس شباب المحافظة، واستمر يومين لمعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه رواد الأعمال المحليين، وإشراكهم في أعمال المحمية.