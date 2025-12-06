تعليم عسير يسجّل أكثر من (245) ألف متطوع ضمن جهوده في اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025

وأوضحت الإدارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الوعي المتزايد بأهمية العمل التطوعي ودوره في دعم التنمية الاجتماعية، إضافةً إلى ما تقدمه المدارس من برامج ومبادرات تُسهم في بناء جيل مُبادر يمتلك مهارات العمل التطوعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع أعداد المتطوعين وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتطوع.