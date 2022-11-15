"سحابة زين" تنال شهادة PCI DSS الدولية لمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع الائتمانية

تمكنت "سحابة زين" من نيل شهادة PCI DSS الدولية لمعايير حماية البيانات الخاصة بقطاع المدفوعات بالبطاقات الائتمانية، في خطوة تمثّل تأكيدًا على جاهزية وموثوقية السحابة لاستضافة شركات القطاع المالي والتقنية المالية في المملكة العربية السعودية.
وتبرز هذا الشهادة، الصادرة عن مجلس الحماية المعيارية للبيانات في قطاع بطاقات الدفع (PCI Security Standards Council)، مدى التزام "سحابة زين" بتوفير بيئة آمنة لكل عمليات قبول ومعالجة وتخزين ونقل بيانات البطاقات الائتمانية، وكذلك اعتمادها أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة سحابية آمنة تحمي العملاء وتحفظ خصوصيتهم المالية.
وستعزز هذه الشهادة مكانة "سحابة زين" كمزود سعودي موثوق للخدمات السحابية في المملكة، وملتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني المحلية والمتوافقة بالكامل مع متطلبات حماية البيانات في المملكة، ويتبع أفضل الممارسات والمعايير والأطر التنظيمية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المدير العام التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق في "زين السعودية" المهندس سلطان الهدلق: "نحن فخورون بحصول سحابة زين على هذا الاعتراف الدولي الجديد، والذي يثبت مرة أخرى مدى الحرص الذي ننتهجه في زين السعودية لتقديم خدمات حوسبة سحابية مبتكرة ومتقدمة تمكّن عملاءنا من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية من إدارة أعمالهم وتنميتها بطريقة تفاعلية ورقمية مميزة، إضافة إلى الموثوقية العالية التي تقدمها لهم سحابة زين".
وأضاف "الهدلق": "من خلال شهادة PCI DSS الدولية الخاصة بمعايير حماية البيانات الخاصة لقطاع المدفوعات بالبطاقات الائتمانية؛ نؤكد جاهزية سحابة زين التامة لخدمة التعاملات المالية لكل القطاعات والمؤسسات.
وتابع: "سوف نواصل هذا المسار الجامع ما بين حماية الأعمال والتطوير المستمر لمنظومتنا المتكاملة من خدمات الحوسبة السحابية والتحصين العالي للأمن السيبراني".
يشار إلى أن "سحابة زين" حائزة أيضاً على تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فئة (ج)، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. كما أنها حاصلة على شهادتي آيزو هما: ISO 27017 وISO 27018 ضمن مجموعة شهادات ISO 27001 ISMS الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات.