"سحابة زين" تنال شهادة PCI DSS الدولية لمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع الائتمانية

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المدير العام التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق في "زين السعودية" المهندس سلطان الهدلق: "نحن فخورون بحصول سحابة زين على هذا الاعتراف الدولي الجديد، والذي يثبت مرة أخرى مدى الحرص الذي ننتهجه في زين السعودية لتقديم خدمات حوسبة سحابية مبتكرة ومتقدمة تمكّن عملاءنا من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية من إدارة أعمالهم وتنميتها بطريقة تفاعلية ورقمية مميزة، إضافة إلى الموثوقية العالية التي تقدمها لهم سحابة زين".