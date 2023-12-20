بالفيديو.. "الجريد" لـ"يا هلا بالعرفج": الملك سلمان أول قائد من مجموعة الـ20 يوجِّه كلمة لعمال العالم

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للمهندس "ناصر الجريد"، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، وهو يتحدث لـ"يا هلا" عن دور اللجان العمالية في كل القطاع الخاص؛ وذلك لأهمية رجوع العامل لجهة منصفة تمثله؛ ليضمن حقوقه، كما أن "الملك سلمان" هو أول قائد من قادة العشرين يوجه كلمة مباشرة لعمال العالم.