بالفيديو.. "الجريد" لـ"يا هلا بالعرفج": الملك سلمان أول قائد من مجموعة الـ20 يوجِّه كلمة لعمال العالم

بالفيديو.. "الجريد" لـ"يا هلا بالعرفج": الملك سلمان أول قائد من مجموعة الـ20 يوجِّه كلمة لعمال العالم
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للمهندس "ناصر الجريد"، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، وهو يتحدث لـ"يا هلا" عن دور اللجان العمالية في كل القطاع الخاص؛ وذلك لأهمية رجوع العامل لجهة منصفة تمثله؛ ليضمن حقوقه، كما أن "الملك سلمان" هو أول قائد من قادة العشرين يوجه كلمة مباشرة لعمال العالم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الصحفي "مبارك الشهري"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن علاقة الثقافة بالرياضة.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو للدكتور "فهد الخضيري"، يتحدث فيه عن إشكالية تشخيص وعلاج الصداع من خلال محرك البحث "جوجل"، التي تؤدي إلى القلق والوسوسة.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "قوة القيادة الإيجابية" للمؤلف "جون جوردون"، وهو كتاب متخصص في رفع معنويات الفرق، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتبة "هيبة مشوح" وهي تتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى المذيع "عبدالعزيز السنيد" قصة أغنية "يا قديم الغوص في بحر الهوى"، التي غناها "طلال مداح"، من أشعار الأمير خالد الفيصل.