صورة تاريخية لأول بعثة حج مصرية بالعهد السعودي.. "الدارة" توثق

تحت وسم #بسلام_آمنين، وثقت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لأول بعثة حج مصرية في العهد السعودي.
وقالت "الدارة"، عبر حسابها على "تويتر": "مع تمكن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من بسط الأمن والأمان في ربوع الأراضي المقدسة، بدأت وفود الحجيج في الازدياد، قادمة من كل حدب وصوب، وفي الصورة توثيق لأول بعثة حج مصرية في العهد السعودي".
يشار إلى أن صورة أول بعثة حج مصرية في العهد السعودي، تعود لعام 1345هـ/1926م؛ حيث وصلت البعثة إلى ميناء ينبع وكان في استقبالها أمير ينبع عبدالعزيز بن معمر، و"قائم مقام" ينبع مصطفى الخطيب.