صورة تاريخية لأول بعثة حج مصرية بالعهد السعودي.. "الدارة" توثق

يشار إلى أن صورة أول بعثة حج مصرية في العهد السعودي، تعود لعام 1345هـ/1926م؛ حيث وصلت البعثة إلى ميناء ينبع وكان في استقبالها أمير ينبع عبدالعزيز بن معمر، و"قائم مقام" ينبع مصطفى الخطيب.