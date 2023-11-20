برعاية الملك.. تخريج 9552 من برنامجي البورد السعودي والأكاديمية الصحية للعام 2023

وتفصيلاً، أكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال كلمته أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها في صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.