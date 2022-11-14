تحليل "Knight Frank": مستويات إشغال المكاتب في الرياض تبلغ 98%

بالإضافة إلى موسم الرياض، تساهم عودة مجموعة متنوعة من الأحداث التي تم تعليقها في السابق بسبب الوباء، في الحفاظ على عدد الزوار الوافدين وتعزيزه؛ على سبيل المثال استقطب معرض الرياض الدولي للكتاب الأخير، الذي استفاد من ترويج واسع النطاق باعتباره أكبر حدث ثقافي سعودي، أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء البلاد. وهذا يساهم في تحسين معدلات الإشغال في فنادق العاصمة. فضلًا عن ذلك، أدى النشاط المتزايد بين الشركات الدولية التي تنتقل أو توسع نطاق حضورها في الرياض، إلى تعزيز السفر التجاري.