سوق ألبان الإبل في السعودية سيصل إلى 410 ملايين دولار في 2032

بلغ حجم سوق ألبان الإبل في المملكة العربية السعودية 269.6 مليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 410 ملايين دولار بحلول عام 2032.
ووفقًا لتوقعات مجموعة "IMARC" البحثية، فإن معدل النمو السنوي المركّب يبلغ 4.6% خلال فترة التوقعات من 2024 إلى 2032.
ويعد حليب الإبل مصدرًا غنيًّا بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز، بالإضافة إلى الفيتامينات A وC، كما يحتوي الحليب على مواد لتعزيز جهاز المناعة.
يُذكر أن وزارة الثقافة السعودية أطلقت على عام 2024 "عام الإبل" في المملكة العربية السعودية؛ وذلك تأصيلًا لمكانة الإبل الراسخة، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا يعكس الهوية السعودية.