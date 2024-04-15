سوق ألبان الإبل في السعودية سيصل إلى 410 ملايين دولار في 2032

يُذكر أن وزارة الثقافة السعودية أطلقت على عام 2024 "عام الإبل" في المملكة العربية السعودية؛ وذلك تأصيلًا لمكانة الإبل الراسخة، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا يعكس الهوية السعودية.