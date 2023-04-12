المملكة تستضيف معرض الطهي العالمي "InFlavour" في أكتوبر المقبل

وأكد المتحدث الرسمي، أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة في مجال الأمن الغذائي من خلال وضع الإستراتيجيات الوطنية، حيث حقق الناتج المحلي الزراعي أعلى ارتفاع له في تاريخ القطاع، بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8% في العام 2021م، ويشهد مجال الإنتاج الزراعي تطورًا كبيرًا كمًّا ونوعًا، تمثل في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن قرار تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، يأتي في ذات الإطار؛ حيث سيسهم في تعزيز ودعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.