انطلاق مزاد عنيزة للإبل في نسخته الأولى.. الثلاثاء المقبل

تنطلق النسخة الأولى من مزاد عنيزة للإبل، الثلاثاء المقبل، على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مع طريق الملك فهد، وتستمر لثمانية أيام متواصلة، من 7 صباحًا حتى 11 مساء.
وسيُشرّف ثاني أيام المزاد أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي تابع تجهيزاته النهائية؛ حيث نجحت بلدية محافظة عنيزة بتحويل رقعة جرداء متوسطة التلال الرملية إلى مدينة من الخدمات مجهّزة بالإنارة والطرق والخدمات.
ويهدف المزاد لتفعيل السياحة التراثية والدفع بعجلة تجارة الإبل وإبراز مكانتها، باعتبارها رمزًا ارتبط بحياة جيل الأجداد.
وسيشهد ملاك الإبل والزوار تظاهرة شعبية فريدة، تُعنى بهذا الإرث الوجداني، باعتباره التاريخ الذي لازم أبناء الجزيرة منذ القدم، ونظمت لها القصائد والمدائح، واشتمل القاموس اللغوي على أسماء عبّرت عن صفاتها وبديع خلقها، حتى اهتمت بها الدولة إيمانًا بهذا السوق، اقتصاديًا حيويًا وهوية عربية.
وتنظم على هامش المزاد فعاليات متنوعة، كساحة الأدب والثقافة، وفعالية جادة الإبل، وساحة "صنع بحب" وساحة الحرفيين، إضافة لخيمة المعارض الحكومية والأسر المنتجة، ومزاد الإبل الذي يعقد بصفة يومية.
وقال رئيس اللجنة العليا محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: "بتوجيه ومباركة كريمة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله- ينطلق مزاد عنيزة للإبل، بنسخته الأولى، الثلاثاء المقبل، والذي يقع في شرق عنيزة على تقاطع حيوي "طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف أن هذا المزاد بتعاون وجهود كل الجهات ذات العلاقة لإنجاز وتهيئة موقع المزاد على أكمل وجه.
واختتم السليم قائلاً: "يعد هذا المزاد والفعاليات المصاحبة تجسيدًا وتعزيزًا في تعميق الموروث الشعبي السعودي الأصيل؛ حيث يُمثّل هذا النشاط حراكًا اقتصاديًا على مستوى المملكة، وتنشيطًا لعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة".