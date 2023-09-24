انطلاق مزاد عنيزة للإبل في نسخته الأولى.. الثلاثاء المقبل

وسيشهد ملاك الإبل والزوار تظاهرة شعبية فريدة، تُعنى بهذا الإرث الوجداني، باعتباره التاريخ الذي لازم أبناء الجزيرة منذ القدم، ونظمت لها القصائد والمدائح، واشتمل القاموس اللغوي على أسماء عبّرت عن صفاتها وبديع خلقها، حتى اهتمت بها الدولة إيمانًا بهذا السوق، اقتصاديًا حيويًا وهوية عربية.