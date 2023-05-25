بحضور ريانة برناوي وعلي القرني.. "النيادي" يحتفل بعيد ميلاده في الفضاء

بحضور زميليه السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني؛ احتفل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بعيد ميلاده في محطة الفضاء الدولية، برفقة زملائه رواد الفضاء.
ونشر النيادي صورتين للاحتفال الذي جرى في محطة الفضاء الدولية بهذه المناسبة، معلقًا عليهما بالقول: "أول يوم ميلاد احتفل فيه بالفضاء".
وقال: "الشعور لا يوصف هنا مع الزملاء الذين أصبحوا عائلتي الثانية. كيكة من أميركا وأخرى من روسيا، والأجمل أني تلقيت تهانٍ باللغة العربية من ريانة وعلي!".
وكان رائدا الفضاء السعوديان قد انطلقا، الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركية، من ولاية فلوريدا.
ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يحرص النيادي على نشر مناظر خلابة للأرض من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.