خادم الحرمين يدعو الرئيس العراقي للمشاركة في القمة العربية بالرياض

ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس العراقي، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ، لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما - أيدهما الله - على الدعوة الكريمة.