"ساما" يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لعمليات المشتريات

حصل البنك المركزي السعودي "ساما" على شهادة الاعتماد الدولي من المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد (CIPS)، وذلك بعد تحقيق المتطلبات والمعايير الدولية لتحقيق الاستدامة التشغيلية بما يضمن كفاءة وحوكمة وجودة عمليات المشتريات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وقد نالت "ساما" هذه الشهادة من إحدى أكبر الهيئات المهنية على مستوى العالم لخدمة الشراء والتوريد، وذلك بعد رحلة تقييم شاملة تمكن من خلالها البنك المركزي من استيفاء (98) متطلبًا ضمن سبعة محاور، هي: بناء وتنفيذ الإستراتيجيات، وتطوير القدرات البشرية، والقيادة والتنظيم وقياس الأداء الوظيفي، وحوكمة وأتمتة وكفاءة العمليات، وإدارة العقود والمخاطر، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والالتزام بالاستدامة في عمليات المشتريات وسلاسل الإمداد.
ويعد حصول البنك المركزي السعودي على هذا الاعتماد تتويجًا لجهوده المستمرة في تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويدعم قدرته على تحقيق أهدافه الإستراتيجية في الكفاءة والاستدامة.