"ساما" يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لعمليات المشتريات

وقد نالت "ساما" هذه الشهادة من إحدى أكبر الهيئات المهنية على مستوى العالم لخدمة الشراء والتوريد، وذلك بعد رحلة تقييم شاملة تمكن من خلالها البنك المركزي من استيفاء (98) متطلبًا ضمن سبعة محاور، هي: بناء وتنفيذ الإستراتيجيات، وتطوير القدرات البشرية، والقيادة والتنظيم وقياس الأداء الوظيفي، وحوكمة وأتمتة وكفاءة العمليات، وإدارة العقود والمخاطر، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والالتزام بالاستدامة في عمليات المشتريات وسلاسل الإمداد.