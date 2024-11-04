مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ رجلاً مصابًا بانسداد في الشريان الأورطي من بتر الأطراف السفلية

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب مراجعًا "خمسينيًّا" من بتر الأطراف السفلية، وذلك بعد إصابته بقصور حاد في التروية الدموية بالأطراف السفلية نتيجة انسداد كامل في الشريان الأورطي البطني، والشرايين الحرقفية، إضافة إلى أنه عانى أعراضًا حادة عدة. ذكر ذلك د. تامر سليم، استشاري طب الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفى رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المراجع أُسعف إلى مركز الطوارئ بالمستشفى وهو يشتكي من آلام حادة في البطن وأسفل الظهر، وألم وخدر وبرودة بالساقين. وعلى الفور قام الفريق الطبي بمعاينة المراجع وتقييم حالته، واشتبه في وجود قصور حاد بالشريان الأورطي البطني؛ فتم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الدقيقة، التي ركزت على اختبار تدفق الدم في البطن والأطراف السفلية، من خلال مؤشر ABI، وكذلك الموجات فوق الصوتية، وتصوير الأوعية المقطعية المحوسبة؛ لتحديد مدى الانسداد، إضافة إلى تصوير الأوعية بالقسطرة.