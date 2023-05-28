بابا الفاتيكان يستضيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي

استضاف بابا الفاتيكان البابا فرانسيس- في مقره السكني بسانتا مارتا- معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في لقاءٍ استثنائيٍّ يعكس مستوى الحفاوة والتقدير الكبير للحراك الدولي المؤثر الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز أواصر الحوار الفاعل، والتفاهم الشفاف والأمثل، والتعاون الإيجابي بين أتباع الأديان والثقافات ، جاء هذا اللقاء الخاص بعد لقاءٍ سابق في مكتب البابا.