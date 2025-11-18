بالفيديو.. رحلة مبكرة تقود كادي الفهيقي إلى عالم الصقارة وحلم المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز
تصوير: سعد الكايد
في مدينة تيماء، بدأت حكاية الطفلة كادي عبدالله الفهيقي، ذات الـ12 عامًا والمتفوّقة دراسيًا حيث تدرس في الصف السادس، مع عالم الصقارة منذ أن كانت ترافق والدها في مشاويره البرية. هناك تعلّمت أولى الدروس: مراقبة الطير، فهم مزاجه، والاقتراب منه بثقة، حتى أصبح الطير جزءًا من تفاصيل يومها.
قالت كادي الفهيقي لـ"سبق": «كان أبوي يعلّمني كل شيء عن الطير.. ومع الوقت صرت أتقن التعامل معه»، مشيرة إلى أن والدها سيسجّل الطير باسمها رسميًا لدى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية دعمًا لخطوتها الأولى في هذا المجال الذي ما زالت تكتشف أسراره.
وأضافت: «أتدرّب على استخدام أجهزة الصقارة، وأشارك في المقانيص والتجهيزات اليومية للطير، من التغذية حتى المتابعة الصحية».
وأوضحت كادي أنها تحلم مستقبلًا بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يُعدّ أكبر محفل عربي يحتفي بإرث الصقارة ويُحفظ تقاليدها الأصيلة، ويشهد منافسات تجمع نخبة الصقارين من مختلف مناطق المملكة.