بالفيديو.. رحلة مبكرة تقود كادي الفهيقي إلى عالم الصقارة وحلم المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز

تصوير: سعد الكايد

في مدينة تيماء، بدأت حكاية الطفلة كادي عبدالله الفهيقي، ذات الـ12 عامًا والمتفوّقة دراسيًا حيث تدرس في الصف السادس، مع عالم الصقارة منذ أن كانت ترافق والدها في مشاويره البرية. هناك تعلّمت أولى الدروس: مراقبة الطير، فهم مزاجه، والاقتراب منه بثقة، حتى أصبح الطير جزءًا من تفاصيل يومها.