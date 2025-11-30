متحدث الأرصاد: لا ظواهر جوية متطرفة في 2025.. والشتاء يبدأ غدًا

وأوضح أن فصل الشتاء سيبدأ أرصاديًا غدًا الإثنين، الموافق 1 ديسمبر 2025، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، واستمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق من المملكة، بالتزامن مع بداية الجولة المطرية الأولى لهذا الموسم.