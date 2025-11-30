متحدث الأرصاد: لا ظواهر جوية متطرفة في 2025.. والشتاء يبدأ غدًا

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن عام 2025 يُعد من الأعوام المعتدلة مناخيًا، موضحًا أن المملكة لم تشهد خلاله أي حالات جوية متطرفة أو عناصر طقس خارجة عن المعدلات الطبيعية.
وأشار القحطاني إلى أن البيانات المناخية المسجلة هذا العام أظهرت استقرارًا عامًا في درجات الحرارة وكميات الأمطار وسرعة الرياح، مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت تطرفًا مناخيًا ملحوظًا.
وأوضح أن فصل الشتاء سيبدأ أرصاديًا غدًا الإثنين، الموافق 1 ديسمبر 2025، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، واستمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق من المملكة، بالتزامن مع بداية الجولة المطرية الأولى لهذا الموسم.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن شتاء هذا العام سيكون باردًا بوجه عام، دون موجات شديدة أو استثنائية، مع انخفاض أوضح في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى خلال الأسابيع المقبلة.
ونوّه إلى أن شهر ديسمبر يُعد من الأشهر المطرية في المملكة، لاسيما على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، مرجّحًا أن تكون أمطاره حول المعدل أو أعلى قليلاً.
واختتم القحطاني تصريحه بالإشارة إلى أن الأجواء خلال الفترة المقبلة ستكون معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، مع استمرار فرص الأمطار وظهور بعض الظواهر الجوية المصاحبة للحالات المتوقعة.