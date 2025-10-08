جواب ولي العهد غيّر فكره الإعلامي.. المديفر: الحوار ليس معركة شخصية وثلاثية النجاح تبدأ من احترام الضيف

وتحدث المديفر عن التحول الكبير الذي شهده الإعلام السعودي بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، موضحًا أنه استلهم هذا التحول من لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عندما سأله: «ماذا تريد من الناس؟» فأجابه سموه: «أريدهم أن يعملوا ويبدعوا في مهنهم، ثم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا بها وجودة معيشتهم».