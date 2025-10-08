جواب ولي العهد غيّر فكره الإعلامي.. المديفر: الحوار ليس معركة شخصية وثلاثية النجاح تبدأ من احترام الضيف

كشف الإعلامي والمحاور عبدالله المديفر عن ثلاثية النجاح في أي حوار إعلامي، مؤكدًا أن الحوار الناجح يتحقق عندما يُمكَّن الضيف من قول ما يريد، وتُطرح الأسئلة التي تشغل الجمهور، ويُكشف الجانب المجهول في شخصية الضيف أو موضوعه.
وأوضح المديفر خلال جلسة حوارية بعنوان «صناعة السؤال» ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، أن المحاور المحترف يتمتع بثبات انفعالي يشبه “الثلج”، ويملك رباطة جأش تجعله – على حد وصفه – “ثقيلاً مثل كيس الرز”، لأنه يدرك أن الحوار ليس معركة شخصية بل مساحة للفهم وكشف الحقيقة.
وأضاف أن لغة الجسد الهادئة ونبرة الصوت المتزنة هما مفتاح السيطرة على الحوار، مشيرًا إلى أن طرح الأسئلة الصعبة يتطلب تأمين مخرج يحفظ كرامة الضيف، لأن الهدف ليس إحراجه، بل تمكين الجمهور من الحكم الواضح على المضمون.
وبيّن المديفر أن الحياد في الإعلام ليس الوقوف على مسافة واحدة من كل القضايا، بل هو القدرة على الفصل بين المهنة والرأي الشخصي، مؤكداً أن المحاور يفشل إذا حاول تمرير آرائه عبر ضيوفه.
وقال: «أنتمي إلى المدرسة المهنية التي تشترط ألّا يكون الإعلامي ناشطًا سياسيًا أو مروّجًا لأفكاره، بل محاورًا يسأل بإخلاص لقضيته الأساسية: السؤال»، مشددًا على أن الشغف بالسؤال وحده هو الذي يحقق الحياد الحقيقي.
وتحدث المديفر عن التحول الكبير الذي شهده الإعلام السعودي بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، موضحًا أنه استلهم هذا التحول من لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عندما سأله: «ماذا تريد من الناس؟» فأجابه سموه: «أريدهم أن يعملوا ويبدعوا في مهنهم، ثم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا بها وجودة معيشتهم».
وقال المديفر إن هذا الجواب العميق غيّر نظرته للإعلام، ودفعه إلى الانتقال من الأيديولوجيا إلى المهنية، مضيفًا: «بدأنا نستضيف المهندس لأنه مهندس، والطبيب لأنه طبيب، وأصبح الناس يستفيدون من الحوارات أكثر من أي وقت مضى».
وأشار المديفر إلى أن نجاح أي حلقة حوارية يتطلب لقاءً مسبقًا مع الضيف قبل التسجيل بأيام، لخلق حميمية وكيمياء إنسانية تمكّنه من فهم دوافع الضيف وما يريد قوله، مما يسهم في تقديم حلقة ثرية ومتوازنة تلبي تطلعات الجمهور.
وفي ختام الجلسة، أثنى المديفر على الإعلامي عبدالإله القحطاني، واصفًا إياه بأنه من أبرز صناع الأسئلة في المشهد الإعلامي السعودي لما يتميز به من عمق في الطرح ومهنية عالية في إعداد الحوارات.