"الهلال الأحمر بجازان" ترفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية المتوقعة هذه الأيام

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتوخي الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.