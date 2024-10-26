"الهلال الأحمر بجازان" ترفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية المتوقعة هذه الأيام

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، جاهزيتها تزامنًا مع الحالة المطرية وتغيرات الطقس التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.
وأكد مدير الفرع الدكتور عريشي، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة والفِرَق الإسعافية التطوعية، البالغ عددها 24 مركزًا بواقع 27 فرقة إسعافية بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، و250 مقدم خدمة، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.
ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتوخي الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
يشار إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "997"، وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.