"بلو كاوست".. ملكية جازان تُلفت أنظار الزوار لوجهة سياحية فاتنة على "شاطئ بيش"

ولفتت فعاليات "بلو كاوست" أنظار الزوار لشاطئ بيش الجنوبي، بعد تَحَوّل يصفه الزوار بالكبير، في مفارقة بين ما كان عليه كأرض جرداء قبل عشرين يومًا وآلَ إليه من إبداع في التصاميم وتهيئة الجلسات والمطاعم والمقاهي وأركان متعددة.