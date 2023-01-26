"بلو كاوست".. ملكية جازان تُلفت أنظار الزوار لوجهة سياحية فاتنة على "شاطئ بيش"

تدفق المئات من المتنزهين، إلى شاطئ بيش، بعد انطلاق فعاليات بلو كاوست ضمن مساهمة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في شتاء جازان.
ولفتت فعاليات "بلو كاوست" أنظار الزوار لشاطئ بيش الجنوبي، بعد تَحَوّل يصفه الزوار بالكبير، في مفارقة بين ما كان عليه كأرض جرداء قبل عشرين يومًا وآلَ إليه من إبداع في التصاميم وتهيئة الجلسات والمطاعم والمقاهي وأركان متعددة.
وتم افتتاح مهرجان مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ضمن شتاء جازان 2023، بلو كاوست في محافظة بيش، أمس الأول، الثلاثاء برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود.