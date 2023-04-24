بعد إجازة العيد.. بدء تطبيق الدوام الصيفي بمدارس القنفذة.. الأربعاء

من المقرر بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس بتعليم القنفذة يوم الأربعاء 06 / 10 / 1444هـ حيث سيكون حضور الطلاب والطالبات والطابور الصباحي الساعة 6:45 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا، حسبما ذكرت الإدارة للتعليم بالقنفذة في تعميمٍ لها.