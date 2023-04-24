بعد إجازة العيد.. بدء تطبيق الدوام الصيفي بمدارس القنفذة.. الأربعاء

من المقرر بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس بتعليم القنفذة يوم الأربعاء 06 / 10 / 1444هـ حيث سيكون حضور الطلاب والطالبات والطابور الصباحي الساعة 6:45 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا، حسبما ذكرت الإدارة للتعليم بالقنفذة في تعميمٍ لها.
وأعلن "تعليم القنفذة"عن بدء تطبيق الدوام يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري بجميع المدارس الحكومية والأهلية، وتحديدًا يوم الأربعاء السادس من شوال الموافق 26 من شهر إبريل، وبداية من العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح "تعليم القنفذة" أنه تحقيقًا للمصلحة العامة بمشيئة الله تعالى سوف يتم تطبيق الدوام الصيفي وفق التوقيت الصيفي، حيث سيكون حضور الطلاب والطالبات الساعة 6:45 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.
وأكد "تعليم القنفذة" أنه بالعمل بموجب التعميم الذي وصل إلى مديري ومديرات المدارس وإبلاغه للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، بحسب المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة محمد بن شار المرحبي.