"البنيان" يبحث مع وزير التعليم العالي الماليزي تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم وزير التعليم العالي في ماليزيا محمد خالد نور الدين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، الذي يقام في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية بين السعودية وماليزيا، وتبادل التجارب والخبرات في البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك بين الجامعات السعودية والماليزية، وكذلك مجال الابتكار وريادة الأعمال، والمنح الدراسية.
وناقش الجانبان أهم المحاور التي تتضمنها أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" فيما يتعلق بتنمية مهارات الطلاب والطالبات في البلدين الصديقين، وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع المهارات اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي.