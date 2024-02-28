"البنيان" يبحث مع وزير التعليم العالي الماليزي تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم وزير التعليم العالي في ماليزيا محمد خالد نور الدين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، الذي يقام في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.