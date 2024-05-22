"آركو" تنوه بالدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي

عبّر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن تقدير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للبيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وذلك عقب إعلان دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين.
وأوضح "التويجري" في بيانٍ خصّ به "سبق" أن هذا البيان الصادر عن الخارجية السعودية، هو امتداد للدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب على المستوى الإقليمي والدولي لتقرير حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوّه أمين عام المنظمة، كذلك بالدور الإنساني السعودي الموازي لدورها الدبلوماسي في الاستجابة الكبيرة والمستمرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية وفي دول الشتات، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكد "التويجري" أن الحق الفلسطيني في العيش على أرضه تحت مظلة دولة فلسطينية كاملة السيادة هو حق شرعي ومطلب قانوني، تؤيده القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا المعنية بحقوق الإنسان.
وفي ختام البيان، أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، على تطلع المنظمة، وتشاركها المؤسسات الإنسانية الأخرى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح الشعب كرامته، وحقه في الحياة المستقرة الآمنة، معبرًا عن تثمينه للدول التي أعلنت عن اعترافها بدولة فلسطين، موضحًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سوف يخلق استقرارًا على نطاقٍ أوسع على مستوى الإقليم، وتحقيق سلام دائم وشامل، يعود بالنفع على المجتمع الدولي.