"آركو" تنوه بالدور السعودي في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي

وفي ختام البيان، أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، على تطلع المنظمة، وتشاركها المؤسسات الإنسانية الأخرى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح الشعب كرامته، وحقه في الحياة المستقرة الآمنة، معبرًا عن تثمينه للدول التي أعلنت عن اعترافها بدولة فلسطين، موضحًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سوف يخلق استقرارًا على نطاقٍ أوسع على مستوى الإقليم، وتحقيق سلام دائم وشامل، يعود بالنفع على المجتمع الدولي.