انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، و(10) آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال. ويواصل سباق الملوح غدًا فعالياته، من خلال إقامة شوط (مثلوث جير فرخ).