"هيئة الطرق" تبدأ قياس الامتثال لكود الطرق السعودي وتقيّم مشاريع "أمانة الحدود الشمالية"

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء المرحلة الأولى من قياس الامتثال لكود الطرق السعودي، واختيار أمانة منطقة الحدود الشمالية كأول جهة يتم تقييم مشاريعها ضمن هذه المرحلة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين القطاعات الشريكة من تطبيق أعلى معايير كود الطرق في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى بدأت اليوم، وتشمل تعبئة استبانات من قِبل مالكي الطرق وإرسالها إلى الهيئة، يليها ترشيح الجهات المالكة لمشاريعها التي ستُقيَّم ميدانيًا للتأكد من مدى الالتزام بالكود، ثم إعداد خطة تصحيحية وتوصيات لمعالجة الملاحظات المرصودة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق كود الطرق السعودي يسهم في رفع جودة المشاريع، وتعزيز السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، إلى جانب دعم استدامة الأصول.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا موحدًا لجميع الجهات المعنية بقطاع الطرق، ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الكود بدأ بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وتم تفعيله رسميًا على الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، فيما بدأ تطبيقه على الجهات الخاصة اعتبارًا من منتصف العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يركّز على السلامة، الجودة، والكثافة المرورية، ويهدف إلى وصول المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.