مالك السفينة المهجورة في خليج عدن يرغب في سحبها إلى السعودية

وأضافت في منشورٍ على موقع "إكس"، أن السفينة "كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرّضت للهجوم، ويحتمل أن يتسرَّب جزءٌ منها إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".