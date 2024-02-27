مالك السفينة المهجورة في خليج عدن يرغب في سحبها إلى السعودية

قال وسيط تأجير سفينة الشحن "روبيمار" المهجورة في خليج عدن، بعد تعرُّضها لهجومٍ من قِبل المتمردين اليمنيين، إن مالك السفينة يتطلع لسحبها إلى السعودية بمجرد إيقاف تسرُّب الوقود على متنها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن روي خوري؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو فليت المقررة في لبنان، قوله عبر البريد الإلكتروني: "حدث تسرُّب بسيط للوقود وسنحاول السيطرة عليه؛ لكي نتمكن من سحب السفينة بأمانٍ إلى جدة".
وتعرّضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية ومسجّلة في بريطانيا، لأضرارٍ في هجومٍ بالصواريخ، الأحد الماضي، وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم.
وأكّدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة ترسو، ولكن المياه تتسرّب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.
وأضافت في منشورٍ على موقع "إكس"، أن السفينة "كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرّضت للهجوم، ويحتمل أن يتسرَّب جزءٌ منها إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".