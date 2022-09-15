البنك المركزي يطلق برنامج التعلم المهني لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة الخدمات المالية

وأضاف: تتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس/ الماجيستير من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا أو ما يعادله، وأن يكون حديث التخرج "أقل من سنتين"، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.