أمير الشرقية يفتتح "معرض الشرقية للحرف اليدوية" في "سايتك"

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الحرف اليدوية ليست مجرد مهنة، بل هي ذاكرة حية تروي تاريخ الوطن وتجسّد مهارة أبنائه وإبداعهم، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – أولت التراث والحرف اليدوية عناية خاصة، مما يحتم على الجميع الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة، ومنح الحرفيين الدعم والفرص اللازمة ليواصلوا العطاء، ويحوّلوا أعمالهم إلى قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة.