أمير الشرقية يفتتح "معرض الشرقية للحرف اليدوية" في "سايتك"

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، حفل افتتاح معرض الشرقية للحرف اليدوية، الذي أُقيم في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالتراث والحرف التقليدية.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الحرف اليدوية ليست مجرد مهنة، بل هي ذاكرة حية تروي تاريخ الوطن وتجسّد مهارة أبنائه وإبداعهم، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – أولت التراث والحرف اليدوية عناية خاصة، مما يحتم على الجميع الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة، ومنح الحرفيين الدعم والفرص اللازمة ليواصلوا العطاء، ويحوّلوا أعمالهم إلى قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة.
ويهدف المعرض إلى إحياء الحرف التقليدية وتفعيلها كمسار معرفي واقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز الاستثمار في المنتجات الحرفية، إلى جانب نشر الوعي بقيمة التراث الوطني.
ويضم المعرض مسارات متنوعة تشمل: ورشاً حيّة للحرفيين، وسوقاً للحرفيين، ومعرضاً للصور والأعمال الحرفية، ومحاضرات علمية، وعروضاً أدائية، إضافة إلى “واحة الطفل” المخصصة للأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بأهمية الحرف الوطنية ودورها في بناء الهوية الثقافية للمملكة.