مواطن يوثق "بيارة" بفتحات خطرة وسقف متهالك تهدد قاطني حي عكاظ بالرياض

فيما أكد أحد سكان الحي أن الحفرة المذكورة، عبارة عن بيارة لدورات مصلى الحي ، وتصدر منها روائح كريهة، كما أنها تشكل خطرًا محدقًا لقاطني الحي وأطفالهم، إذ إن سقفها ضعيف ومتهالك وفيه فتحات تغطيها الأتربة والأخشاب؛ مما يجعلها مصيدة للأطفال وقاطني الحي.