مواطن يوثق "بيارة" بفتحات خطرة وسقف متهالك تهدد قاطني حي عكاظ بالرياض
وثق مواطن حفرة عميقة (بيارة) مليئة بالمياه في أحد أحياء الرياض، بالقرب من مدرسة ابتدائية ومصلى الحي، حيث يوجد في سقفها المتهالك فتحات تهدد قاطني الحي، فيما أكدت أمانة منطقة الرياض أنها باشرت الموقع، وعالجت خطر الحفرة التي تبين أنها بيارة حفرت لدورات مياه مصلى مخالف وغير نظامي.
وتبيّن التفاصيل أن مواطنًا وثق حفرة عميقة مليئة بالمياه وفي سقفها فتحات خطرة، موضحًا أنها تقع في حي عكاظ بالرياض، بالقرب من مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ومصلى الحي.
فيما أكد أحد سكان الحي أن الحفرة المذكورة، عبارة عن بيارة لدورات مصلى الحي ، وتصدر منها روائح كريهة، كما أنها تشكل خطرًا محدقًا لقاطني الحي وأطفالهم، إذ إن سقفها ضعيف ومتهالك وفيه فتحات تغطيها الأتربة والأخشاب؛ مما يجعلها مصيدة للأطفال وقاطني الحي.
"سبق" بدورها طرحت المشكلة على أمانة منطقة الرياض، والتي تجاوبت مشكورة، مؤكدة أنها باشرت الموقع في الحال، وأزالت خطورة الحفرة "البيارة"، حيث قالت : "تم التعامل مع الحالة من فرقنا الميدانية فور ورودها، وتم تأمين الموقع بأمان، وتم الدعم من قِبل الفرق الفنية وجارٍ التأمين بشكل أكبر".
وتابعت: "كما تم رفع المخلفات وردم الحفرة التي تبيّن أنها بيارة حُفرت لتكون تابعة لمصلى مخالف غير نظامي، وتم الإشعار للتصحيح وإزالة التعدي".