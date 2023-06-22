"السديس" يعلن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الأعداد المليونية من الحجاج في صلاة الجمعة

وقال السديس إن القيادة الرشيدة - حفظها الله - حريصة كل الحرص على خدمة قاصدي الحرمين وهي تتابع أولاً بأول من بداية موسم الحج لتسخير الخدمات، وتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة لاسيما في هذه الأيام المباركة التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالاً كبيراً من ضيوف الرحمن معلناً نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة في مرحلتيها الأولى والثانية والاستعداد والتهيئة الكاملة للمرحلة الثالثة.