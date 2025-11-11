طقس الثلاثاء .. الأرصاد: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.