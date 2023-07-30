فنون وأمسيات وألعاب.. إقبال كبير على مهرجان "صيف وكيف" بدومة الجندل

في الوقت الذي أطلقت فيه بلدية محافظة دومة الجندل مهرجان "صيف وكيف" في نسخته الأولى؛ أصبح المهرجان وجهة للأهالي من المواطنين والمقيمين في المحافظات والقرى التابعة لها للاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة.
واستثمرت بلدية محافظة دومة الجندل "الممشى" المجاور لمدخل المحافظة لإقامة فعاليات المهرجان التي انطلقت من الخميس 27 يوليو 2023م، وتستمر إلى غد الاثنين، بجملة من الفعاليات والبرامج تتنوع بين فعاليات مسرح للطفل وأمسيات وفعاليات الأسر المنتجة والفنون التشكيلية وألعاب البلوت.
واستقطب المهرجان العديد من الزوار من الأهالي بمختلف الفئات العمرية؛ لما تتمتع به الفعاليات من شمولية في الفئات العمرية المستهدفة؛ حيث يسجل المهرجان يوميًّا زيارة نحو 1200 زائر، ويشارك فيه أكثر من 35 مشاركًا بتنظيم فعالياته وبرامجه، وما يزيد على 15 عربة طعام و15 منتجًا ومنتجة في جانب الأكلات الشعبية والمطبخ السعودي.
وتمتاز محافظة دومة الجندل في منطقة الجوف بأجواء معتدلة خلال ساعات المساء خاصةً في المنتزهات المفتوحة؛ حيث يُمضي الكثير من الأهالي ساعات الليل فيها؛ مستثمرًا أنسنة المناطق التي هيأتها بلدية المحافظة بمساحات خضراء وممرات للمشاة وألعاب للأطفال ومناطق للجلوس والاسترخاء؛ فيما تعد هذه المنتزهات نقطة انطلاق لشباب وشابات الأعمال في مشروعاتهم في الأكلات الشعبية والمشروبات الساخنة والباردة؛ حيث ترتفع النسبة الشرائية خلال فترات الصيف مقارنة ببقية العام.