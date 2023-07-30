فنون وأمسيات وألعاب.. إقبال كبير على مهرجان "صيف وكيف" بدومة الجندل

واستقطب المهرجان العديد من الزوار من الأهالي بمختلف الفئات العمرية؛ لما تتمتع به الفعاليات من شمولية في الفئات العمرية المستهدفة؛ حيث يسجل المهرجان يوميًّا زيارة نحو 1200 زائر، ويشارك فيه أكثر من 35 مشاركًا بتنظيم فعالياته وبرامجه، وما يزيد على 15 عربة طعام و15 منتجًا ومنتجة في جانب الأكلات الشعبية والمطبخ السعودي.