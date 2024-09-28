"العسومي" يدين الموقف الدولي المتخاذل تجاه العدوان على الأراضي الفلسطينية

وقال العسومي، في كلمته التي ألقاها اليوم في المؤتمر الـ(11) لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقِدَ بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو: إن هذه الجرائم لم تكشف للعالم فقط عن مدى بشاعة الكيان المحتل وطبيعته الإجرامية والعنصرية، وإنما أثبتت أيضًا أن النظام العالمي الحالي القائم على المعايير المزدوجة والنفاق الدولي، ليس مؤهلًا لنشر وتحقيق السلام وإخماد آلة القتل والتدمير.