"رقِّمها".. "ريف السعودية" يطلق حملة للتوعية بأهمية ترقيم قطاع الماشية في المملكة

‏وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت في وقت سابق خدمة طلب ترقيم الماشية؛ بهدف تمكين المستفيدين الأفراد من طلب الترقيم والتسجيل الإلكتروني للثروة الحيوانية من (أبقار وأغنام)؛ حيث يمكن طلب ترقيم الماشية عبر بوابة "نما" عن طريق إنشاء مستخدم جديد، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والدخول على أيقونة "طلب جديد"، وتعبئة النموذج وإرسال الطلب، كما توفر الخدمة قاعدة بيانات الثروة الحيوانية؛ لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، وتسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، وتوفر أهمية اقتصادية وحيوية وبيئية، وبيانات دقيقة لأعداد الثروة الحيوانية وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي.