وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس بالاو

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك.
وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الجهود الدولية المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي للأزمة (الروسية- الأوكرانية)، وجهود البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.