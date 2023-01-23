وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس بالاو

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.