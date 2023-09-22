أصداء واسعة يحققها فيلم "تشيللو" بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما السعودية

فيلم "تشيللو" من إﺧﺮاﺝ دارين لين بوسمان، وبطولة جيرمي آيرونز الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، وتوبين بيل، وسامر إسماعيل، ومشاركة براء عالم، وميلا الزهراني، ومهند الحمدي، وإلهام علي، ويُعرض في العديد من دور العرض في كافة أنحاء المملكة؛ ومنها (‏موفي سينما، ‏فوكس سينما، ‏اي ام سي سينما، إمباير سينما، ‏ريل سينما، ‏جراند سينما، ‏سينيبوليس سينما) وغيرها.