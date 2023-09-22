أصداء واسعة يحققها فيلم "تشيللو" بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما السعودية

حقق فيلم "تيشللو" لكاتبه المُستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أصداءً واسعة بعد أسبوع من بدء عرضه في صالات السينما؛ في ثاني أكبر افتتاحية فيلم رعب في تاريخ السينما السعودية؛ حيث يحظى الفيلم بمُشاركة عالمية لنجوم من أمريكا وإنجلترا والكويت والسعودية وسوريا.
ويُعد فيلم "تشيللو" لمؤلفه المُستشار تركي آل الشيخ تتويجًا لصناعة السينما في السعودية، بكل أبعاده الإنتاجية والإبداعية والثقافية، حيث أسهم الفيلم بدمج الخبرات العالمية بالمواهب الوطنية، والتعريف بما تحتضنه المملكة من مواقع خلّابة متميزة تمتلك كل المقومات لاحتضان وتسجيل الأفلام السينمائية.
ويترجم الإقبال الواسع على شراء تذاكر فيلم "تشيللو" فور طرحه لصالات السينما، نجاح وصول الرواية التي ألفها المُستشار تركي آل الشيخ في عام 2021 لشرائح واسعة من المُهتمين بالأدب والنشر والتأليف والسينما داخل المملكة وخارجها، ما جعل الجمهور مُتعطشًا للتعرف أكثر على "تشيللو" بعد تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي.
وتعكس المُشاركة العالمية في فيلم "تشيللو" والتي يبرز من بينها الممثل العالمي جيرمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار، ما تتميز به الرواية من بناء فني قوي وسرد ممتع ومشوّق للأحداث وقيمتها الأدبية العالية، وهو ما اجتذب عددًا من النجوم العالميين للمُشاركة في أحداث هذا الفيلم.
ويترجم الحضور الوطني القوي في فيلم "تشيللو" سواءً على مستوى الكادر التمثيلي أو الفني أو الإنتاجي، إيمان المُستشار تركي آل الشيخ بدعم وتمكين المواهب الوطنية، حيث تم تصوير الفيلم عن طريق شركة وطنية سعودية، وعمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي تدربوا على المساعدة في التصوير، وتعلموا على أيدي أكبر المخرجين ومديري التصوير وفي الماكياج والملابس والديكور.
ويعكس التوجّه لدبلجة فيلم "تشيللو" إلى 7 لغات تمهيدًا لعرضه في دور السينما حول العالم وعدد من المنصات الرقمية، دعم مؤلف الفيلم المُستشار تركي آل الشيخ وحرصه على أن تصل الأفلام السعودية إلى العالمية؛ للإسهام في التعريف بالهوية والثقافة السعودية، وما تحتضنه من مواهب فنية قادرة على الوصول إلى العالمية.
فيلم "تشيللو" من إﺧﺮاﺝ دارين لين بوسمان، وبطولة جيرمي آيرونز الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، وتوبين بيل، وسامر إسماعيل، ومشاركة براء عالم، وميلا الزهراني، ومهند الحمدي، وإلهام علي، ويُعرض في العديد من دور العرض في كافة أنحاء المملكة؛ ومنها (موفي سينما، فوكس سينما، اي ام سي سينما، إمباير سينما، ريل سينما، جراند سينما، سينيبوليس سينما) وغيرها.