الشرقية.. تحذير للصيادين من استهداف الأسماك الصغيرة بـ"الكوفية"

وأفاد بأن قطاع الثروة السمكية من خلال المختصين يلعب دورًا مهمًا وبارزًا في توعية وإرشاد الصيادين بمراعاة الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك للحفاظ على المخزون السمكي وثرواتنا البحرية الحية، عبر عدد من الزيارات الميدانية الإرشادية لمراكز إنزال الأسماك الممتدة من الخفجي شمالًا حتى سلوى جنوبًا، بالتعاون والتنسيق بين قطاع الثروة السمكية وقيادة حرس الحدود بالقطيف، ومراقبة جميع القوارب التي راصفت في كل من (القطيف، ودارين) التي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في تسجيل مخالفات استخدام شباك الروبيان في صيد أسماك الصافي "الصويفي" من خلال 96 ساعة عمل دون توقف ولمدة 4 أيام، مشيراً إلى أن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لسمك الصافي (15 سم).