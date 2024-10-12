مذكرة تفاهم بين شركة 220 والبنك الأهلي لتوفير وحدات سكنية للعملاء وإعفائهم من الأقساط لمدة 5 سنوات

وانطلق معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024" الذي افتتحه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، يوم الخميس 10 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 13 أكتوبر في سوبر دوم بجدة، بمشاركة من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وغرفة جدة، وعدد من الشركات العقارية الوطنية والجهات التمويلية.