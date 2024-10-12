مذكرة تفاهم بين شركة 220 والبنك الأهلي لتوفير وحدات سكنية للعملاء وإعفائهم من الأقساط لمدة 5 سنوات

وقعت شركة 220 المحدودة مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي لإعفاء العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية من مشاريع شركة 220 من الأقساط لمدة خمس سنوات، وذلك على هامش معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024.
ووقع الاتفاقية، الأستاذ سلطان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة 220 المحدودة، والأستاذ محمد علي آل شكوان رئيس مبيعات الأفراد في البنك الأهلي السعودي.
وانطلق معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024" الذي افتتحه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، يوم الخميس 10 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 13 أكتوبر في سوبر دوم بجدة، بمشاركة من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وغرفة جدة، وعدد من الشركات العقارية الوطنية والجهات التمويلية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون والتكامل بين شركة 220 المحدودة والبنك الأهلي السعودي وضمن الشراكة بين القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من حيث زيادة التملك السكني لكافة شرائح المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
يذكر أن شركة 220 هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وتقدم مشاريع سكنية عصرية تتماشى مع احتياجات السوق وتلبي تطلعات المواطنين الراغبين في تملك منازلهم.