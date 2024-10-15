وزير يشيد وأمين يفتخر ومواطن يشكر.. "أنسنة المدينة المنورة" بيئة حضارية في سيدة المدن

أشاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بجهود أمانة منطقة المدينة المنورة في تطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وتسهيل حركة ضيوف الرحمن لتحقيق الوصولية الشاملة للمسجد النبوي، ضمن برنامج أنسنة المدينة المنورة، الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بيئة حضرية، تليق بزوار مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقال أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد بن محمد البليهشي: أفخر وزملائي كافة في أمانة المدينة المنورة بإشادة معاليكم بمخرجات برنامج أنسنة المدينة المنورة، لتحسين جودة حياة السكان والزوار في هذه المدينة المباركة، بتمكين وزارة البلديات والإسكان لمنظومة التنمية الحضرية في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدهم الله-؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعلق المواطن غازي الحازمي قائلاً: جهود كبيرة، وإنجازات عملاقة. أجمل وأعظم ما قيل بالشكر (جزاكم الله خيرًا)، عطاء المحب المخلص. فيما أشادت أمل العوفي بجهود الجميع قائلة: الله يبارك بجهودكم. تستاهلون الإشادة.. كلنا نلاحظ التغير السريع بملامح المدينة للأفضل، ونحن معكم؛ لتصل مدينتنا إلى مصاف أجمل المدن.
ووجَّه المحامي عبدالله شكره لأمانة المدينة المنورة مبينًا أنها جهود عظيمة تبذلها أمانة مدينتنا العظيمة، وتغيُّر واضح؛ فكل الشكر والتقدير لهم، والقادم أجمل -بإذن الله- بقيادة المهندس فهد البليهشي، وجميع العاملين.