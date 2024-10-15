وزير يشيد وأمين يفتخر ومواطن يشكر.. "أنسنة المدينة المنورة" بيئة حضارية في سيدة المدن

أشاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بجهود أمانة منطقة المدينة المنورة في تطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وتسهيل حركة ضيوف الرحمن لتحقيق الوصولية الشاملة للمسجد النبوي، ضمن برنامج أنسنة المدينة المنورة، الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بيئة حضرية، تليق بزوار مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.