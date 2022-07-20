القيادة تُعزِّي ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ نبأ وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة -رحمها الله-؛ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".